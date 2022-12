Il ct dell'Argentina Scaloni: non è una finale Messi-Mbappé

“Non sarà una sfida tra individualità. Ma sarà un confronto tra due collettivi: domani si gioca Argentina contro Francia”. Il ct albiceleste, Lionel Scaloni, prova ad allentare la pressione sul fuoriclasse sudamericano.

L’attesa per Lionel Messi è altissima. Più alta che su Mbappé. Perché è evidente che questa è l’ultima occasione per il 10 albiceleste di vincere una Coppa del Mondo, e avvicinarsi così al mito di Diego Armando Maradona. Il francese, invece, ha già un mondiale vinto all’attivo. E in più ha dalla sua l’età: non ha ancora compiuto 24 anni.

“Ovviamente auguro a Messi di poter alzare la coppa, perché questo è il suo ultimo mondiale. Ma non sarà una finale tra Messi e Mbappé. Noi abbiamo le nostre armi, i nostri punti di forza. Non sarà una finale solo tra questi 2 giocatori”.

“Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ora siamo alla finale”

Si mostra ottimista anche il portiere Emiliano Martinez: “Dopo aver perso la prima partita, siamo andati crescendo match dopo match. E’ stata una strada difficile, ma vogliamo vincere la finale.

Per noi è molto importante il grande sostegno dei nostri tifosi. Sentiamo il loro supporto: sembra di giocare in Argentina, di giocare in casa. E questo dà grande forza”.

“In Copa America il favorito era il Brasile. Ora la favorita è ritenuta Francia. A me questo fa piacere perché noi non ci sentiamo superiori né inferiori a nessuno. E abbiamo invece molte possibilità di” vincere il Mondiale.