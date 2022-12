La “forza” delle donne in 10 scatti: lo sport è la strada verso la parità

“Lo sport ti insegna a mettere a fuoco i tuoi obiettivi, a lavorare su te stessa per centrarli. Ti insegna un approccio alla vita che poi applichi in ogni ambito. Per questo è uno strumento prezioso per cambiare le società, le culture, anche verso l’affermazione della parità di genere”. Ne è convinta Adriane de Souza, fotografa brasiliana di 34 anni, in Qatar per un progetto dedicato proprio alle donne nello sport.

Non è ancora completo. E diventerà una mostra. Ma il titolo si è già imposto: “Qawiya”.

“E' una parola araba, che vuol dire forza. Ed è l’aggettivo perfetto che unisce tutte le donne che ho incontrato fino ad oggi”, spiega Adriane de Souza.

“Sono cresciuta in una famiglia di sportivi. Mio padre è stato un calciatore professionista, in Brasile, in Ecuador, e qui in Qatar. Ora è in Arabia Saudita. Per questo, ho sempre frequentato ambienti di atleti. Eppure sin da piccola notavo che erano sempre uomini. E quindi, mi sono sempre chiesta: ‘ma dove sono le donne?’. Da questa domanda sono partita per andare a cercarle e raccontarle.

Eppure non è stato facile. Perché le istituzioni governative in Qatar non mi davano molte informazioni. Sui social non ne trovavo: o avevano profili privati o non mettevano foto con il loro viso, quindi non potevo sapere chi fossero".