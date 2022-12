Francia-Argentina, Benzema titolare per la finale? Deschamps: "Non so chi metta in giro certe voci"

Karim Benzema titolare di Francia-Argentina, finale dei Mondiali di Qatar 2022? L'ipotesi è tecnicamente possibile, dal momento che l'attaccante di origini algerine, pur essendo fermo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, è ancora tra i convocati. L'idea di vederlo giocare in una finale mondiale fa sognare i tifosi francesi, che si sono scatenati sui social facendo entrare l'hashtag #benzema tra i trending topic.

AP Photo Karim Benzema

Un giornalista lo ha chiesto all'allenatore francese, Didier Deschamps, ma il mister ha gelato tutti: "Preferisco passare alla domanda successiva". Per poi spiegare: "Non so chi abbia messo in giro la voce che potrebbe tornare. Io devo prendermi cura dei 24 giocatori che sono qui. Non mi occupo di quelli che non ci sono, inclusi Kimpembe e Pogba".

ap Didier Deschamps

Anche senza Benzema, quella di domenica ha tutti i numeri per essere una finale storica. Innanzitutto i due protagonisti, Lionel Messi e Kylian Mbappé. La Pulce a 35 anni non ha mai vinto un mondiale e, dopo l'annuncio che tra quattro anni non giocherà, è alla sua ultima occasione per ripetere l'impresa di Maradona nel 1986.

Getty Karim Benzema

Mbappè a 23 anni ha già un campionato del mondo nel suo palmares, vinto a soli 19 anni, due in meno di Pelé nel 1962. E soprattutto la Francia, già vincitrice nel 2018, ha l'occasione di un bis riuscito finora solo al Brasile nei lontani 1958 e 1962 e all'Italia nei lontanissimi 1934 e 1938.

AP Photo/Francois Mori Karim Benzema riceve il Pallone d'oro 2022

Anche il percorso che ha portato le due nazionali in finale evoca richiami storici. Per l'Argentina l'avventura di Qatar 2022 è iniziata con la sconfitta contro l'Arabia Saudita. Proprio come nel 1990 quando la squadra di Maradona esordì in Italia '90 perdendo contro il Camerun di François Omam-Biyik, per poi approdare in finale ed essere superata dalla Germania. Ma anche come la Spagna in Sudafrica 2010, sconfitta all'esordio dalla Svizzera e trionfatrice nella finale contro l'Olanda.

Ap Didier Deschamps 14/12/22