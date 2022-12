Francia batte Marocco 2-0, Mbappè porta i Bleus in finale: ad aspettarli c'è l'Argentina

La finale dei mondiali sarà Francia-Argentina. Una notizia prevedibile alla vigilia dell'incontro. Meno prevedibile la difficoltà ad arrivare a questo risultato, perchè la formazione dei Bleus sul suo cammino ha trovato un Marocco davvero difficile da piegare e rivelatosi molto pericoloso in numerose occasioni. La Francia dunque centra la seconda finale mondiale consecutiva battendo in semifinale per 2-0 il Marocco che mostra ancora tanto coraggio. Sono il milanista Hernandez nel primo tempo e il subentrato Kolo Mouani nella ripresa a siglare le reti che portano i campioni del mondo a sfidare domenica l'Argentina di Messi. La squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2-0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in Qatar, in programma domenica alle 16.

All'Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani al 78'. Per il Marocco sfuma il sogno: i ragazzi di Walid Regragui hanno giocato una buona partita, hanno fallito diverse occasioni e hanno centrato un palo con una spettacolare rovesciata di El Yamiq a fine primo tempo. Alla fine, però, i Leoni dell'Atlante si sono dovuti arrendere ai Bleus trascinati da Kyliam Mbappé che hanno colpito in contropiede. Su entrambe le reti c'è anche la firma dell'attesissimo attaccante del Psg: sul primo un suo doppio tentativo è stato respinto per due volte dal muro marocchino, ma l'ultimo rimpallo ha liberato Theo Hernandez che non ha sbagliato davanti a Bounou. Nel finale una conclusione deviata di Mbappé è diventata un invitante assist sul secondo palo per Kolo Muani e l'attaccante dell'Eintracht Francoforte, molto reattivo, l'ha messa dentro appena entrato.

Al primo affondo, dopo soli 5 minuti, i transalpini passano in vantaggio. In area si forma una mischia, con Mbappé che va alla conclusione poi rimpallata, ma Hernandez si inserisce dalla sinistra e, in acrobazia, batte Bounou per l'1-0.