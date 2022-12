Francia-Marocco: i campioni del mondo contro la sorpresa africana. Un duello con tanti significati

La partita ufficialmente è “Francia-Marocco”. Sarebbero i Bleus a ospitare la semifinale in terra qatariota, ma la realtà dice l'opposto. Perché - pochi dubbi - larga parte degli spalti dello stadio Al-Bayt si colorerà di rossoverde, tra tifosi marocchini, supporter locali, simpatizzanti arabi, aficionados dell'impresa sportiva dei Leoni dell'Atlante. Una (forte) probabilità corroborata da un dato: i trenta voli speciali Casablanca-Doha, messi in campo dalla Royal Air Maroc, permetteranno l'arrivo di ulteriori tifosi della nazionale di Regragui.

Le panchine

Il ct francese Didier Deschamps non vuole sentir parlare di 'ostilità' e fa il punto sul fattore ambientale con il quale si dovranno misurare i suoi calciatori: "Non mi piace il termine ‘ostile’ - evidenzia -. Attorno al Marocco c'è un fervore popolare molto importante, il pubblico fa molto rumore. I miei giocatori - sottolinea l'ex juventino - sono avvertiti, fa parte del contesto. Saperlo prima è sempre meglio, sanno cosa aspettarsi". Dello stesso avviso il portiere Hugo Lloris: "Ci sarà un clima ostile ma ci stiamo preparando a tutto, in silenzio, serenamente. Dovremo essere pronti ad alzare il nostro livello e superare noi stessi", ha spiegato l'estremo difensore campione del mondo che a proposito del collega marocchino Yassine Bounou rimarca: "È uno dei migliori portieri di questa competizione, e questo è un punto di forza della squadra marocchina. È uno di quei giocatori chiave".

Prima squadra africana a conquistare le semifinali, i rossoverdi di Hakimi non si pongono più limiti: "Mi è stato chiesto se possiamo vincere la Coppa del Mondo e ho risposto: 'Perché no? Possiamo sognare, sognare non costa nulla'", evidenzia Walid Regragui, sottolineando che "le nazioni europee sono abituate a vincere i Mondiali e noi abbiamo affrontato squadre di alto livello, non abbiamo avuto un percorso facile. Chiunque giocherà contro di noi avrà paura di noi adesso", rimarca il ct franco-marocchino Regragui.