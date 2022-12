L'isola artificiale dove si specchiano le contraddizioni del Qatar e dell'occidente

Il Qatar è una esplosione di contraddizioni. Un Paese di circa 3 milioni di persone, dove però i qatarini sono solo 300mila. Il resto sono lavoratori migranti. Il 10% della popolazione, dunque, ha il controllo totale. Il restante 90% nei fatti è composto da “ospiti” ammessi a lavorare soltanto dopo essere stati presentati da uno sponsor (il sistema della Kafala).

Un Paese che rifiuta di aprirsi ai diritti e alle libertà ormai acquisite nel mondo occidentale. Basti pensare che in Qatar l’omosessualità è un reato e che esiste l’istituto del tutore maschio per numerose questioni fondamentali nella vita delle donne.

Poi però non perde occasione per cedere a tutto ciò che è la più ostentata rappresentazione del lusso, con i più noti marchi del mondo occidentale. Una contraddizione che vale anche allo specchio: ovvero l’occidente che critica il Qatar, ma che poi non esita a fare affari e ad esportare i propri marchi più prestigiosi.

Una delle massime espressioni di queste contraddizioni è la Perla, un’isola interamente artificiale costruita a Doha: è grande 4 km quadrati, e copre un’area complessiva di quasi 14. E’ collegata alla terraferma con un ponte. E’ la prima area dove è stato autorizzato l’acquisto da parte di stranieri di proprietà immobiliari.