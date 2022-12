Dopo Qatar 2022 l'Italia perde due posizioni nel ranking FIFA

L'Italia perde due posizioni nel ranking Fifa. Il Brasile si mantiene al comando della classifica FIFA mentre i campioni dell'Argentina guadagnano una posizione e si piazzano davanti alla Francia che torna sul podio. Il Belgio scivola al quarto posto davanti a Inghilterra, Olanda e Croazia. Grande balzo in avanti per il Marocco semifinalista, dal 22° all'11° posto. +11 anche per l'Australia, dal 38° al 27° posto.

Come funziona il ranking FIFA

Il FIFA World Ranking è la classifica delle squadre nazionali maschili di calcio in base ai risultati delle partite. Sul sito ufficiale FIFA si possono confrontare i periodi precedenti e anche i ranking nei vari campionati.

Si basa su quattro fattori: risultato (M), importanza del match (I), valore dell’avversario (T), confederazioni di appartenenza (C).

3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. L'importanza del match vede una gara amichevole valere 1, una di qualificazione 2.5 punti. Questi salgono a 3 per un torneo continentale e 4 per quanto riguarda i Mondiali.

La forza dell’avversario parte da un minimo di 50, davanti ad una sfida con una Nazionale sotto il 150° posto nel ranking, fino a un massimo di 200, qualora si affrontasse la capolista. Per il coefficente fa la media tra i due valori se si sfidano nazionali di continenti diversi, altrimenti si considera 1 per le sudamericane, 0.99 per le europee e 0.85 per tutte le altre confederazioni.

Il punteggio, aggiornato ogni mese, tiene conto dei risultati ottenuti negli ultimi 4 anni. Nel tempo tiene sempre conto dei risultati più vecchi: l'ultimo anno è considerato al 100%, i 12 mesi precedenti al 50%, fino a scendere rispettivamente al 30% e al 20%.