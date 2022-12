Sono 16 gli "italiani" in semifinale. Sarà sfida Di Maria-Brozovic e Amrabat-Giroud

Una squadra e mezza. Non ci si ritroverebbe con i ruoli necessari per allestire un undici, ma il totale degli “italiani” approdati alle semifinali con le rispettive squadre basta e avanza per comporre una formazione. Si partiva da 32 nazionali e 70 calciatori che giocano nel nostro campionato convocati dalle rispettive nazionali. Una truppa guidata dalla Serbia dei fratelli Milinkovic-Savic (11 atleti portati in Qatar da Stojkovic), e dalla Juventus (sempre 11) considerando la ripartizione per club.

Con quattro squadre rimaste, il totale ammonta a 16 calciatori. Una speciale (mini) classifica guidata dall'Argentina a quota 6; alle sue spalle si piazza la Croazia con 4, Francia e Marocco a pari merito ne vantano 3.

Sul fronte invece della suddivisione per club, Inter e Juventus ne hanno 3, il Milan e la Fiorentina 2; Roma, Atalanta, Torino, Sassuolo, Sampdoria e Bari 1. I biancorossi sono l'unica squadra di Serie B.

Il dettaglio di cifre, nomi e ruoli

ARGENTINA: 6

Centrocampisti

Leandro Paredes (Juventus)

Attaccanti

Lautaro Martinez (Inter)

Angel Di Maria (Juventus)

Nicolas Gonzalez (Fiorentina)

Joaquin Correa (Inter)

Paulo Dybala (Roma)

CROAZIA: 4

Difensori

Martin Erlic (Sassuolo)

Centrocampisti