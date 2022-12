Jerusalem Post: "Siamo tutti marocchini" una prima pagina storica e un gesto di pace

La copertina del Jerusalem Post è stato interpretato oggi come un gesto di pace, distensivo, di unione tra i popoli. Il presidente israeliano Isaac Herzog aveva utilizzato Twitter per celebrare la vittoria dei quarti di finale del Marocco sul Portogallo. "Mi congratulo con Sua Maestà il Re Mohammed VI e il popolo marocchino per il traguardo storico della Coppa del Mondo... Congratulazioni!".

Diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della cooperazione regionale Issawi Frej, si erano uniti al presidente nel congratularsi con il Marocco. "Per un momento abbiamo pensato di aver raggiunto il culmine, ma la nazionale marocchina ha dimostrato oggi che non ci sono limiti a ciò che è possibile in una squadra che non può essere spezzata", ha detto.

I tifosi marocchini hanno mostrato il loro sostegno alla causa palestinese esponendo un grande striscione con la scritta “Palestina libera” nello stadio durante la partita del Marocco contro il Belgio.

Gli “Atlas Lions” sono apparsi anche sulla prima pagina del più grande quotidiano indiano, The Times of India. Il titolo del giornale, "Primavera araba del calcio: questa volta per l'Africa", ha sottolineato il significato storico dei trionfi della Coppa del mondo del Marocco sia per il mondo arabo che per l'Africa.