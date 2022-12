Mondiali, le associazioni del Nepal scrivono a Infantino (Fifa): "Risarcite i lavoratori migranti"

Mondiali in Qatar 2022, numerose associazioni del Nepal hanno scritto a Gianni Infantino, presidente della Fifa, per chiedergli che il governo di Doha risarcisca i lavoratori migranti che non sono stati pagati e le famiglie di chi ha perso la vita. Secondo Amnesty International sono circa 400mila i nepalesi impiegati nella realizzazione delle infrastrutture e nelle varie fasi della preparazione dei campionati di calcio.

Per sollecitare una risposta da parte di Infantino, il testo della missiva è stato stampato su cartelloni affissi in tutta Katmandu, la capitale del Nepal, compreso l'aeroporto di Tribhuvan, scalo internazionale della città.

Nella lettera al presidente Fifa si protesta per il fatto che i lavoratori rientrati in Nepal non possono accedere al fondo di compensazione creato dal Qatar nel 2018 per rimborsare gli stipendi non pagati.

Per non parlare del fatto che i parenti dei morti sul lavoro non possono essere risarciti se il decesso non è accertato da un'inchiesta ufficiale.

Nirajan Thapaliya, direttore di Amnesty International Nepal, ha detto di temere che "quando ci sarà il fischio finale della Coppa del Mondo, il sacrificio di così tanti lavoratori migranti sarà dimenticato e le loro richieste di giustizia e risarcimento ignorate. Se la Fifa vuole mostrare rispetto verso le persone che hanno reso possibile questo torneo, Gianni Infantino dovrebbe garantire che i lavoratori e le loro famiglie siano ricompensati. Le loro richieste non devono più essere respinte".