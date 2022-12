Lukaku, un Mondiale e un'annata da dimenticare

Il video di quel pugno al vetro della panchina a fine gara, le lacrime. L'abbraccio con il suo allenatore Thierry Henry. Romelu Lukaku ha vissuto giorni da dimenticare in Qatar. A segnare la fine di un anno orribile è stata l'eliminazione nella fase a gironi di Qatar 2022 coi 'diavoli rossi' che chiudono terzi il girone F, alle spalle di Marocco e Croazia.

La partita contro la Croazia, finita 0-0, ha reso plateale il suo rammarico.

Big Rom chiude così il mondiale a 0 gol, con tanti rimpianti: inutile il successo di misura col Canada, decisiva è stata la sconfitta 2-0 contro il Marocco.

Lui, il campione da 104 presenze e 68 reti realizzate in Nazionale, cercherà ora il riscatto in campionato con l'Inter, sperano i tifosi, dopo un inizio tormentato da problemi fisici. Una speranza per il pubblico neroazzurro che lo aspetta con ansia, anche perché fino ad ora ha collezionato 4 presenze e un solo gol.

Il 2022 di Lukaku è stato parecchio tormentato. Iniziato con la maglia del Chelsea e un tormentato rapporto con l'allora manager Thomas Tuchel: per il gigante belga sono arrivate tante panchine e pochi gol. Solo tre nelle 18 gare di Premier League disputate (due contro il Wolverhampton e uno con il Leeds), altrettanti in FA Cup mentre in quattro gare di Champions (gli ottavi con il Leeds e i quarti con il Real Madrid) solo 42 minuti giocati senza segnare.

Il 29 giugno 2022 viene annunciato il suo ritorno all'Inter con la formula del prestito oneroso. Ma fine agosto arriva la ferale notizia: guai al bicipite femorale, anche se non sembra grave. Passano però quasi due mesi e salta 12 partite (8 di campionato e 4 di Champions). Poi si riaccende la speranza nei tifosi: in 7 minuti con gol contro il Viktoria Plzen. Non fanno in tempo perché arriva una ricaduta, si rifa male nella partita contro la Sampdoria.

Ai Mondiali salta l'esordio contro il Canada, e poi la debacle è quella dei fatti recenti ricordati all'inizio.

Ora Inzaghi si fa il segno della croce e lo aspetta. A San Siro arriverà subito un Napoli in grande spolvero. Sarà la partitissima del campionato di Serie A che riparte il 4 gennaio.