Qatar 2022, Messi: "Sono gli ultimi Mondiali della mia carriera"

Qatar 2022, Lionel Messi annuncia che saranno i suoi ultimi Mondiali. Il numero 10, reduce dal 3-0 dell'Argentina contro la Croazia nel corso del quale ha siglato un gol su rigore e realizzato uno splendido assist ad Alvarez, ha ribadido quello che aveva già lasciato trapelare nei mesi scorsi. A 35 anni e mezzo la Pulce è consapevole del fatto che sarà quasi impossibile esserci nel 2026, mentre non esclude un'altra Coppa America nel 2024. "Sono molto felice di chiudere il mio percorso nei Mondiali giocando una finale come ultima partita - le parole del campione dell'Albiceleste -. Mancano troppi anni da qui alla prossima edizione e non credo che ci sarò. Chiudere così, con una finale, è il massimo".

Anche perché quelli del Qatar 2022 sono forse i Mondiali con la migliore prestazione per Leo. "È qualcosa di emozionante tutto quello che ho provato in questo torneo, come lo sta vivendo anche la gente in Argentina. I primati di Batistuta e Matthaeus? Quello che vogliamo tutti è altro, l'importante è centrare l'obiettivo collettivo che è il più bello di tutti. Daremo il massimo fino alla fine perché stavolta vada bene".