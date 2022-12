Gol segnati, rigori, classifica disciplinare: i numeri del Mondiale in Qatar

Giornata di pausa per i Mondiali di calcio in Qatar. E allora giochiamo un po' con i numeri. Le statistiche non sempre spiegano i risultati, ma aiutano a leggere le partite. Seppur nella imprevedibilità del calcio.

Scorrendo i dati, dopo 60 partite – e prima dell’inizio delle semifinali – i gol segnati sono stati 158, una media di 2,6 a partita. La squadra che è andata più volte in rete è l’Inghilterra. Primato che ora, alla luce dell’eliminazione, di sicuro perderà.

I tentativi di andare in gol sono stati 1334, la gran parte da dentro l’area di rigore (834, oltre il 60%). Solo 475 tiri hanno centrato lo specchio della porta: più o meno 1 su 3. In tutti questi casi, in testa alla classifica c’è il Brasile: 90 tiri (57 in area), 41 nello specchio.

A quarti di finale conclusi, sono stati 19 i rigori assegnati. La squadra che ne ha avuti di più a disposizione è stata l’Argentina: 3. Ovviamente, nel conteggio rientrano solo quelli disciplinari, e non quelli a fine tempi supplementari. Dal dischetto per gli albiceleste è andato sempre Lionel Messi, a segno 2 volte (quello contro la Polonia è stato parato da Szczesny).

Non ha portato i risultati sperati, ma anche le statistiche raccontano il tiki taka spagnolo. Nel corso delle 60 partite, sono stati fatti 60mila passaggi totali, oltre 51mila a buon fine. Di questa gigantesca mole, il primato spetta appunto alla nazionale di Luis Enrique: in 4 partite 3819 passaggi, dei quali ben 3527 (il 92%) a segno.

Sul fronte disciplinare, ad oggi la squadra più fallosa è l’Olanda: 87 falli sui 1487 totali. A finire sul taccuino degli arbitri sono stati 210 giocatori: 207 cartellini gialli, 3 rossi (Galles, Marocco e Camerun). Record di ammonizioni per l’Arabia Saudita (14).