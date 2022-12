Tris dell'Inghilterra al Senegal, in rete capitan Kane. Ai quarti gli inglesi trovano la Francia

Tris della Francia e tris dell'Inghilterra pronte ad affrontarsi sabato. Ai quarti di finale la République di Monsieur Macron sfiderà la Monarchia di Carlo III, un approdo - quello della squadra di Southgate - rivelatosi abbastanza in discesa. Il match contro il Senegal, nei primi minuti e nella parte intermedia della frazione iniziale, era sembrato piuttosto ostico, ma il primo gol griffato Henderson ha ribaltato l'inerzia della partita. Le ulteriori zampate, di capitan Kane (prima rete per lui a questo Mondiale) e di Saka nella ripresa hanno come annichilito i Leoni della Teranga agli ordini di mister Cissé.

gettyimages Qatar 2022 Inghilterra vs Senegal - vittoria dell'Inghilterra

Nel primo tempo, dopo oltre mezz'ora di stato gassoso, rischiando anche qualcosa, l'Inghilterra si sveglia nel finale di primo tempo e rifila due gol alla nazionale africana. Al 37esimo i Tre Leoni di Gareth Southgate sbloccano il risultato: al primo affondo arriva il gol di Henderson che, servito al centro da Bellingham, si inserisce con i tempi giusti in area e realizza un rigore in movimento battendo col sinistro l'estremo difensore senegalese Mendy. Passano dieci minuti e, in pieno recupero, l'Inghilterra trova il 2-0. Sull'ultima azione del primo tempo il Senegal viene preso in contropiede, Foden apparecchia per Harry Kane che non sbaglia trovando finalmente la prima rete in terra qatariota.

gettyimages Qatar2022, Inghilterra vs Senegal - esultanza Kane

Nella ripresa, al 57esimo, gli inglesi calano il tris. Secondo assist di serata per Foden che sfugge a sinistra e mette in mezzo per il tocco morbido di Saka a scavalcare Mendy. Un gol che sigilla il risultato e che “stende” il Senegal incapace di qualsiasi reazione. Una vittoria tonda, in definitiva meritata, che apre le porte a una grande classica del calcio europeo: il duello contro Parigi.

Ap Photo Qatar2022, Inghilterra vs Senegal - gol di Saka

Verso i quarti di finale - Il tabellone del torneo