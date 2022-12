Mondiali Qatar 2022, da venerdì le fasi finali: dove e quando vederle

La rivelazione Marocco e il Portogallo senza (quasi) Ronaldo sono le ultime due squadre qualificate per i quarti di finale.



I Leoni dell’Atlante hanno battuto la Spagna ai rigori grazie soprattutto al proprio portiere, Yassine Bounou, che tra l’altro gioca a Siviglia nel campionato iberico;



I lusitani sono stati autori di un’autentica goleada contro un’inconsistente Svizzera e hanno visto la nascita di una nuova stella: il ventunenne sostituto di CR7, Gonçalo Ramos, autore addirittura di una tripletta prima di essere richiamato in panchina a 17 minuti dal termine della partita per far entrare proprio il cinque volte pallone d’oro.



Ora due giorni di pausa e le otto squadre finaliste tornano in campo, da venerdì.