Qatar 2022. Partite troppo vicine, "trattati da robot": protestano i ct di Argentina e Australia

Troppo stress per le partite ravvicinate. "E' folle giocare praticamente dopo due giorni", si e' lemantato il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, "non riesco proprio a capirlo. Dovevamo avere più riposo, non mi sembra giusto lasciare solo due giorni e mezzo di intervallo a chi è arrivato primo nel girone".

Il calendario dell'ottavo di finale mette di fronte l'Albiceleste e l'Australia a meno di tre giorni dalle loro ultime partite della fase a gironi rispettivamente contro Danimarca e Polonia. Ai mondiali in Russia nel 2018 le nazionali avevano avuto uno stacco minimo di quattro giorni prima dell'inizio delle partite a eliminazione diretta.

"Come può la Fifa trattare in questo modo il suo torneo più prestigioso?", si è chiesto l'assistente del ct dei Socceroos, René Meulensteen, "già quattro giorni tra una partita e l'altra del girone erano pochi, se si vogliono prestazioni di alta qualità si poteva agire in modo un po' diverso. Noi e l'Argentina non abbiamo tempo di assorbire quello che è accaduto, ora è tutto recupero, recupero e resettare i cervelli per quella sfida".

"La Fifa deve tener conto che non siamo robot ma umani e abbiamo bisogno di recuperare", gli ha fatto eco il difensore australiano Milo Degenek, "non possiamo giocare giorno dopo giorno, abbiamo bisogno di una pausa". In Qatar il calendario è stato compresso da 32 a 29 giorni per limitare la sosta dei campionati nazionali per questo inconsueto mondiale tra novembre e dicembre.