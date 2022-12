Una meravigliosa foto del 1958 è il post di Pelè su Instagram per incoraggiare il suo Brasile

Si disputò all'8 al 29 giugno: a soli 17 anni e 249 giorni, Pelè con il suo Brasile salì sul tetto del Mondo. Fu la prima edizione a cui l'Italia non riuscì a qualificarsi. Il numero 10 verdeoro divenne il più giovane campione del mondo della storia.

Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e vanno anche alla ricerca del loro primo mondiale.

Voglio ispirarvi amici miei. Guarderò la partita da qui all'ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questa camminata: Buona fortuna al nostro Brasile!