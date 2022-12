Il ct del Portogallo: Ronaldo non mi ha mai detto di voler andare via, ora basta polemiche

Prova a spegnere le polemiche Fernando Santos. Nella tradizionale conferenza stampa della vigilia della partita, il ct del Portogallo vuole chiudere la questione Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo non mi ha mai detto di voler lasciare la nazionale. E credo che sia arrivato il momento di porre fine a queste discussioni.

Pur sapendo di non essere negli 11 titolari, Ronaldo si è voluto riscaldare con i suoi colleghi, ha festeggiato a tutti i gol, ed è stato lui a invitare i compagni di squadra ad andare a ringraziare i tifosi a fine partita”.

Il ct prova così a minimizzare quella che a tutti gli osservatori è sembrata freddezza da parte di Cr7 in occasione dei gol, e poi dopo il triplice fischio.

Ma non nasconde una certa irritazione per le ripetute domande sul fuoriclasse: “Nelle conferenze stampa il 99% delle domande sono su di lui, e non si enfatizzano mai i lati positivi”.

Fernando Santos ha raccontato di aver parlato con lui “il giorno della partita, dopo il pranzo, l’ho chiamato nel mio ufficio per annunciargli la mia decisione. Gli ho spiegato che era una scelta strategica: ci aspettano partite complicate, e quindi lo volevo preservare per il secondo tempo.

Ovviamente non era contento della decisione. Nessun giocatore è contento di andare in panchine. E quindi mi ha chiesto ‘pensi che sia una buona idea?’.

Ma la conversazione è stata “franca e normale”, e lui ha accettato la decisione”.