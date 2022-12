Il presidente Fifa Infantino: con il calcio 90 minuti nei quali non pensare ai problemi

Un Gianni Infantino totalmente diverso da quello della conferenza stampa di apertura. Alla vigilia della cerimonia di apertura, il presidente della Fifa era andato al contrattacco, scegliendo un intervento tutto politico sui temi delle controversie intorno al Mondiale in Qatar.

Oggi, nella conferenza di “chiusura”, ha scelto invece un tono almeno apparentemente più “tecnico”. Arrivato con un’ora di ritardo per il protrarsi di una riunione programmata del consiglio della Fifa, ha parlato dei risultati – di pubblico ed economici – della Coppa del Mondo 2022.

Nessun accenno al “Qatargate”. E sulle proteste, ha ritirato fuori la nota teoria del calcio che serve a distrarre: “Ogni persona ha dei problemi. Noi vogliamo dare 90 minuti durante i quali non bisogna pensare ad altro, ma semplicemente divertirsi ed emozionarsi”.

Infantino nega ogni restrizione alla libertà di espressione: “La Fifa è una organizzazione globale, che rappresenta 211 organizzazioni. Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Ma in campo devi rispettare le regole”. Il riferimento è al divieto imposto dalla Fifa ad indossare la fascia da capitano arcobaleno, come era stato richiesto da 7 federazioni sportive.

Rispetto alle cifre riguardanti i lavoratori morti nella costruzione delle strutture per ospitare i Mondiali, il presidente Fifa non è sceso nei dettagli, e ha provato a minimizzare: “Ogni vita umana persa è una tragedia. Ma quando si parla di dati bisogna essere precisi, e quindi non confondere il numero dei morti nella costruzione degli stadi con quello delle vittime nei lavori di altre strutture”.