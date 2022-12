Mondiali, festa per il trionfo marocchino anche nei Territori Palestinesi e in Israele

Un filo rosso(verde) che lega arabi ed ebrei. Rappresenta anche questo lo storico approdo del Marocco alle semifinali del Mondiale. Una conquista che ha portato i Territori Palestinesi e settori della popolazione israeliana a sventolare bandiere, a intonare cori, a urlare al cielo tutta la gioia per un’impresa sportiva con forti connotazioni identitarie. E così hanno festeggiato Ramallah, Nablus, Gaza; e ancora Gerusalemme est e località arabe in Israele come Umm el Fahem, Baqa al-Gharbiyye e Bu'eine Nujeidat. Un entusiasmo che non poteva lasciare indifferenti gli ebrei di origine marocchina. A Ramallah, capitale amministrativa della Palestina, Piazza Arafat è stata luogo di incontro dei tifosi che hanno esultato fino a notte inoltrata con bandiere marocchine e palestinesi. Stesse scena - secondo fonti locali - a Gaza City, dove il match è stato seguitissimo e la vittoria festeggiata con la distribuzione di dolciumi e un tripudio di bandiere del Marocco.

Ma la storica affermazione della nazionale guidata dal ct Regragui ha fatto esultare, appunto, anche gli ebrei originari del Paese nordafricano. In particolare, Rafi Nidam, amministatore delegato della squadra di calcio di Ashdod, nel sud del Paese, ha detto: "Sono contento non solo perché ho radici marocchine, ma anche e soprattutto perché tifo per gli 'sfavoriti' e il Marocco ha giocato in modo intelligente, utilizzando gli strumenti che aveva".

"Mi piace - ha aggiunto - il piccolo giocatore che gioca contro i grandi e non escludo affatto che possano vincere la Coppa del Mondo. Il loro successo dovrebbe essere di ispirazione per il calcio israeliano". Poi, riguardo allo sventolio delle bandiere palestinesi, Nidam ha evidenziato: "Ovviamente non è molto incoraggiante vederli correre a festeggiare usando la bandiera palestinese, ma non so se sia diretto contro di noi".

Un dubbio che lascia intatto il valore di un successo sportivo capace di cementare (perlomeno porzioni di) popoli che abitualmente si guardano con diffidenza.