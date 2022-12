Quartier generale Fifa: appare un enorme 15.000 sulla neve, il numero dei lavoratori morti in Qatar

Il giorno della finale della coppa del Mondo 2022, attivisti disegnano nella neve del giardino antistante al palazzo della FIFA a Zurigo il numero 15.000.

Il numero è un riferimento ai dati contenuti nei rapporti di Amnesty International e in quelli del Planning and Statistics Authority (PSA) del Qatar che mostra che 15.021 lavoratori non qatarioti - di tutte le età, occupazioni e cause - sono morti in Qatar tra il 2010 e il 2019.