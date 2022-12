Mondiali, Ronaldo non gradito: il 70% dei portoghesi non lo vuole titolare nelle prossime partite

Tutti contro CR7. Oggi fa il giro dei siti internazionali la notizia di un sondaggio di A Bola che pubblica risultati definiti “esmagador”: travolgenti. Il 70% dei lettori ha votato per il no alla domanda: Cristiano Ronaldo dovrebbe mantenere il suo ruolo da titolare?

La prossima partita del Portogallo è quella per l'ottavo di finale contro la Svizzera, il 6 dicembre alle ore 19 allo stadio Lusail. Il 5 volte pallone d'oro non è ritenuto sufficientemente in forma per giocare dal 1' in

una partita così importante.

Nella fase a gironi, nel gruppo H, non ha certo brillato: ha segnato un solo gol contro il Ghana, nella gara d’esordio, senza trovare il gol contro Uruguay e Corea del Sud. Ad andare a rete poi sono stati i compagni da Horta, Bruno Fernandes, Joao Felix e Rafel Leao, sono loro ad essere ritenuti meritevoli di aver portato il Portogallo agli ottavi.

Ronaldo ha 38 anni e non ha mai nascosto di voler brillare in quello che sarà sicuramente il suo ultimo Mondiale. Resta il miglior marcatore di sempre con 118 reti e anche l’uomo con più presenze della nazionale, 194. In Qatar ha segnato contro il Ghana, nella gara d’esordio, senza trovare il gol contro Uruguay e Corea del Sud. Secondo le ricostruzioni della stampa portoghese, avrebbe addirittura insultato il ct Santos, colpevole di averlo sostituito.