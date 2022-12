La telenovela di Ronaldo in Qatar continua. Ennesima bomba sul mondiale tormentato di CR7

Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano portoghese “Record”, Ronaldo avrebbe minacciato di andarsene dopo una furiosa conversazione con l'allenatore Fernando Santos, sottolineando come il fuoriclasse portoghese, uscito in maniera polemica dal campo nel match contro la Corea del Sud, avrebbe reagito così dopo aver saputo dal ct Fernando Santos che nell'ottavo contro la Svizzera sarebbe partito dalla panchina, scalzato da Goncalo Ramos, autore tra l'altro di una roboante tripletta.

Chissà cosa è passato nella testa dell'attaccante 37enne, e capitano del Portogallo, relegato in panchina, seduto, sorpreso dall'esclusione degli ottavi di finale martedì scorso contro la Svizzera. Tutti lo abbiamo visto in tv, sguardo serio, fisso sul campo da gioco.

Potrebbe davvero aver minacciato di andarsene e lasciare i suoi compagni ? Questo non lo sapremo mai, ma l'indiscrezione del quotidiano portoghese ha costretto la Fpf (la Federazione calcistica portoghese) a negare con un comunicato che in nessun momento il capitano della Seleçao, Cristiano Ronaldo, avrebbe minacciato di lasciare la nazionale durante il soggiorno in Qatar.

"Ronaldo costruisce ogni giorno un curriculum unico al servizio della Nazionale e del Paese, che va rispettato e che attesta l'indiscutibile grado di impegno in Nazionale. Il grado di dedizione del giocatore con più presenze dal Portogallo è stato nuovamente dimostrato - se necessario - nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale", si legge nella nota, “La squadra nazionale - giocatori, allenatori e la struttura federale - è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che il Paese vuole essere la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a un campionato del mondo”

Una comunicazione ufficiale e formale, pubblicata proprio per gettare acqua sul fuoco sul tormentone Cristiano Ronaldo in Quatar.

Insomma, la telenovela continua, alla prossima puntata.