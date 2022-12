Lo scandalo del Qatargate alla vigilia della finale della Coppa del Mondo di calcio

Lo scandalo Qatargate sta indignando tutti per il coinvolgimento nella presunta corruzione di esponenti di spicco dell’Europarlamento. Ma che il presunto corruttore sia il Qatar, non ha fatto registrare dai media la stessa reazione.

Secondo alcuni analisti questo accade perché il Paese del Golfo oggi è un partner strategico per l’approvvigionamento energetico e in questa fase storica non possiamo permetterci di metterlo alla gogna. Pena: immaginare lunghi inverni al gelo per noi.



Nel 2021 il Qatar ha contribuito per il 24% alle importazioni in Europa di gas liquefatto, superando anche la Russia. Il vero oro del Qatar non è il petrolio, anzi le scorte di greggio (2% delle riserve mondiali), su cui ha costruito la sua fortuna da quando poco più di 100 anni fa era un insieme di villaggi di pescatori di pelle e allevatori di cammelli, cominciano a far intravedere il fondo del barile. Il Qatar è oggi il primo esportatore globale di gas naturale (14% delle riserve mondiali), ed è su questo che sta puntando per la sua crescita economica e nello scacchiere geo-politico. Anche approfittando del congelamento nei rapporti diplomatici e commerciali con la Russia da parte dell’Europa e degli Usa.



Il Qatar è diventato anche un tramite importante per il dialogo tra Occidente e Iran, nel passaggio di poteri in Afghanistan e gioca un ruolo non secondario anche nel conflitto siriano, gli Usa lo considerano il più importante alleato non-Nato e 10mila soldati americani risiedono nella base aerea di Al Udeid, vicino a Doha.