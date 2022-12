L'Argentina stende la Croazia 3-0 e sale sul palco della finale. Messi sugli scudi

Sarà su uno dei due gradini più alti del podio l'Argentina di sua maestà Leo Messi da Rosario, 35 anni. Professione: fuoriclasse. Segni particolari: polverizzatore di record (11 reti ai Mondiali, superato Batistuta; 25 presenze, eguagliato Matthaus) . Il Pallone d'oro trascina l'Albiceleste dell'indimenticabile Diego in finale asfaltando una Croazia partita bene, ma rivelatasi incapace di mettere davvero in pericolo la porta difesa da Emiliano Martinez. Stavolta un talento sopraffino come quello dell'altro Pallone d'oro in campo, Luka Modric da Zara, non è bastato.

Nella ripresa la Croazia non riesce a cambiare l'inerzia del match e l'Albiceleste può dilagare realizzando il 3-0. Al 69' azione magistrale - tanto per cambiare - di Messi sulla destra. Il campione del PSG parte quasi all'altezza del centrocampo e supera Gvardiol con una serie interminabile di finte prima di entrare in area dalla destra e servire un pallone su un piatto d'argento per Alvarez. Per lui è un gioco da ragazzi, a quel punto, battere ancora Livakovic mettendo in cassaforte il risultato e la conquista della finale dei Mondiali. Ora la squadra di Scaloni attende la vincente di Francia-Marocco.