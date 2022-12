Il ct del Marocco Regragui: vogliamo portare l’Africa sul tetto del mondo

“Sappiamo che non siamo i favoriti. Ma noi vogliamo smentire tutti i pronostici”. C’è grande entusiasmo nel Marocco alla vigilia della semifinale contro la Francia. A parlare è il ct Walid Regragui.

Quando arrivi a una semifinale di un mondiale “non puoi essere stanco. Devi essere affamato. E noi siamo ancora molto affamati”.

Aver centrato la semifinale è già un traguardo storico per una squadra africana, “potremmo dire di essere soddisfatti. Ma io non lo penso. E’ una questione di mentalità”.

Per il ct la grande forza del Marocco è nello “spirito di squadra. Giochiamo come un collettivo. E per me il giusto spirito è tutto”.

Ma un valore aggiunto arriva dal pubblico: “Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Sono ‘pazzi’ pronti a viaggiare molto, anche se costa tanto, per sostenere la squadra”. Si parla di circa 20mila tifosi marocchini in arrivo. “Sarà quasi come giocare in casa”.

Rispetto alle altre squadre, il Marocco ha scelto di consentire ai giocatori di portare le famiglie: “Alla luce dei risultati, è stata una scelta giusta”.

I Mondiali sono anche una grandissima “vetrina” per far conoscere la “nostra cultura”.

“Vogliamo arrivare in finale. Lo vogliamo fare per l’Africa, per i Paesi in via di sviluppo. Sul tetto del mondo. E ora siamo completamente concentrati sulla partita, perché vogliamo fare la storia”.