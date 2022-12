Mondiali, un'agenzia argentina: "Sospeso Lahoz, arbitro di Argentina-Olanda". La Fifa smentisce

L'agenzia argentina Telam riporta che la Fifa ha ordinato la sospensione dal torneo dell'arbitro di Valencia, ma la massima autorità del calcio internazionale smentisce. Il direttore di gara è tornato in patria come tanti colleghi senza essere oggetto di provvedimenti.

Una foto eloquente, uno scatto, ma se ne potrebbero tirare in ballo a decine; tutti relativi alle proteste di entrambe le squadre. Gioco spezzettato, una pioggia di cartellini, tensioni non sedate: ce n'era abbastanza per fermare l'arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz, fischietto del match dei quarti Argentina-Olanda (4-3 dopo i calci di rigore) giocato venerdì scorso.

Secondo i dati statistici forniti dalla stessa Fifa, Lahoz è l'arbitro con più cartellini gialli esibiti in una partita. In totale, ha ammonito 14 giocatori. A questo ha aggiunto 48 infrazioni sanzionate, 30 per l'Argentina e 18 per la squadra olandese; oltre a non saper gestire con autorevolezza le discussioni e le risse esplose sul terreno di gioco.

Intanto, la commissione disciplinare della Fifa ha aperto un fascicolo contro la Federcalcio argentina per gli incidenti che hanno coinvolto i calciatori durante la stessa sfida. Le indagini si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti, e sanzionabili, di giocatori e dirigenti.

La squadra guidata da Scaloni e trascinata da Messi, e le altre tre compagini che si contenderanno il titolo, potranno dormire sonni tranquilli: Lahoz vedrà le partite in tv, ma non perché sanzionato.