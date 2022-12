I tifosi del Marocco: "Non c’è tristezza ma orgoglio perché abbiamo fatto la storia"

Lo stadio Al Bayt di Al Khor in Qatar sembrava uno stadio di Casablanca. Dei quasi 70mila spettatori, la stragrande maggioranza era “rosso-verde”. Nonostante il blocco all’ultimo momento di alcuni voli aerei, migliaia di tifosi sono arrivati dal Marocco per assistere a un pezzo di storia del calcio africano e arabo: la prima nazionale in una semifinale della Coppa del Mondo. E per sostenerla e spingerla verso l’impensabile: la finale mondiale.

Dopo il triplice fischio, la parola più ricorrente tra i tifosi è “orgoglio”. L’orgoglio di essere arrivati fino a qui. L’orgoglio di essere la prima squadra africana e araba ad aver raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo di calcio.

“Siamo ‘super-orgogliosi’ della nostra Nazionale – dice Mohammed, arrivato in Qatar dai territori palestinesi -. Anche se hanno perso, hanno conquistato i cuori di tutti noi”.

Sorride Farah: “Stasera il sogno non è finito. E’ appena cominciato. Ecco perché siamo tutti felici di essere qui. Oggi il Marocco ha fatto la storia”.

“Non possiamo che essere soddisfatti – Yassin, marocchino emigrato in Germania -. Abbiamo fatto un ottimo campionato del mondo, abbiamo fatto del nostro meglio. Poi in fondo il calcio è così. Torneremo ancora più forti e lo dimostreremo ai prossimi mondiali”.

La pensa così anche Racha: “La prossima volta faremo meglio, e ancora meglio”.

“Non si può essere tristi stasera: abbiamo fatto qualcosa di straordinario – parla con convinzione Amine, partito dal Marocco -. Certo c’è l’amarezza perché abbiamo avuto occasioni per pareggiare, ma siamo entusiasti per la squadra. E in particolare voglio sottolineare la capacità del nostro allenatore: è arrivato sulla panchina della nazionale appena 3 mesi prima dei Mondiali, e guardate che risultati ha ottenuto!

Tutto questo dà speranza al calcio africano e dei Paesi arabi: perché da oggi è possibile sperare in qualcosa che fino a ieri sembrava impossibile. E dà speranza ai giovani. Oggi ci sono molti giocatori che giocano all'estero, o che sono nati all'estero, e che ora sono pronti a scegliere di indossare la divisa del Marocco. Tutto questo dà grande speranza per il futuro”.