Mondiali, tappa in Italia per la Coppa del Mondo, anche se solo per due ore

Qatar 2022, la Coppa del Mondo ha fatto tappa in Italia, anche se è rimasta solo per due ore. Alle 14,30 l'aereo con la Nazionale di calcio dell'Argentina, che ha vinto i Mondiali battendo la Francia ai rigori, è atterrato a Fiumicino, da dove alle 16,34 è ripartito per l'aeroporto Ezeiza di Buenos Aires. L'Airbus di Aerolineas Argentinas era decollato dall'Hamad International Airport di Doha con quasi sei ore di ritardo, alle 8,44 ora italiana. Lionel Messi e compagni resteranno in volo per altre 14 ore prima di essere accolti dall'entusiasmo del popolo argentino. I calciatori sono attesi nella sede dell'Afa (la Federcalcio del Paese Sudamericano).

Saranno quindi gli stessi giocatori, in accordo con lo staff tecnico e l'Afa, che decideranno se andare o meno in visita alla Casa Rosada, sede di governo e presidenza della Repubblica, come avvenne in occasione degli altri due Mondiali vinti nel 1978 e 1986.

I festeggiamenti per la vittoria tra l'obelisco e Avenida 9 de Julio, luoghi simbolo di Buenos Aires, sono iniziati ieri e durati 12 ore fino a notte inoltrata, con migliaia di persone radunate tra fuochi d'artificio, canti e bandiere.

La stampa di lingua spagnola celebra l'impresa della Nazionale con iperboli trionfali.

"¡Dios es argentino!", titola il quotidiano sportivo Olè. "Campioni del Mondo! L'Argentina di Messi conquista la Coppa e tocca il cielo in Qatar", titola La Nación. "La felicità di un Paese: l'Argentina è campione del mondo!", l'apertura del Clarin. "Leo, ora hai il tuo Mondiale. Te lo meriti", la scelta del quotidiano spagnolo Marca. "E Messi diventò D10!", scrive lo spagnolo AS che racconta di "un finale epico e una battaglia per la storia tra lui (Messi, ndr) e Mbappé". Sempre in Spagna, Sport esulta in primo piano: "Argentina campione del Mondo!". "Messi e l'Argentina hanno la loro Coppa del Mondo", sintetizza Mundo Deportivo, quotidiano con sede a Barcellona.