Mondiali di calcio, i "Samurai blu" accolti da eroi al rientro in patria

I giocatori della nazionale di calcio del Giappone sono tornati in patria e sono stati accolti da "eroi" dal Primo Ministro Fumio Kishida, nonostante la sconfitta negli ottavi di finale. Centinaia i tifosi ad attenderli all'aeroporto di Narita dove sono atterrati.

I "samurai blu" hanno commentato così la loro amara eliminazione: "Abbiamo perso per un soffio. La cosa piu' importante è continuare a lavorare in questo modo per ottenere risultati migliori in seguito", ha dichiarato Yoshida, capitano della nazionale giapponese, che si è anche detto “sorpreso e emozionato” dell'enorme accoglienza ricevuta dalla squadra al suo ritorno. "Continueremo a lavorare con orgoglio, anche se non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e speriamo che la gente possa continuare a godersi la squadra", ha detto l'allenatore del Giappone Hajime Moriyasu.

Il Primo Ministro giapponese ha ricevuto la squadra giapponese accompagnata dal Ministro dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport, Keiko Nagaoka, e dai funzionari della Japan Football Association (JFA) e della National Sports Agency.

Kishida ha ringraziato i giocatori per "l'emozione" che hanno trasmesso al popolo giapponese, li ha definiti una "grande squadra" e li ha esortati a "continuare ad andare avanti" nonostante la sconfitta ai rigori contro la Croazia.