Mondiali, la finale Argentina-Francia su Rai 1 fa il botto: 16 milioni di spettatori, 74,3% di share

Qatar 2022, ascolti da record per la finale del Mondiali tra Argentina e Francia, che ieri ha superato ogni risultato conseguito dall'inizio della competizione sportiva. Al momento del calcio d'inizio, le 16, sono stati 12 milioni e 948mila i telespettatori che si sono sintonizzati per vedere la partita, pari al 68,6% di share.

Un seguito che è andato crescendo nelle fasi successive della sfida. In particolare i tempi supplementari sono stati visti da 14 milioni e 993mila telespettatori (71,5%), mentre i calci di rigore hanno coinvolto 16 milioni e 101mila abbonati (74,3%).

"Lo straordinario risultato di ascolto dei Mondiali di calcio in Qatar conferma che la scelta Rai di proporli tutti in esclusiva è stata vincente e pienamente in linea con la missione del servizio pubblico - sottolinea l'Amministratore Delegato Rai, Carlo Fuortes -. Il calcio è di tutti e noi lo abbiamo portato nelle case di tutti gli italiani ai quali, nonostante l'esclusione dell'Italia, credo abbiamo regalato momenti di sport di altissimo livello, con un racconto che non si è limitato alle sole cronache delle partite".

E ha aggiunto Fuortes: "Il mio ringraziamento va a tutta la produzione Rai, a tutte le maestranze, ai giornalisti di Rai Sport guidati dalla direttrice Alessandra De Stefano per la grande professionalità, l'impegno e la passione con la quale hanno contribuito a ottenere un grande risultato, a Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport che hanno raccontato con la giusta emozione le partite minuto per minuto. A Rai Play per avere permesso ai telespettatori di recuperare la visione delle partite, anche quelle trasmesse in orari mattutini. In questo modo, grazie al lavoro di tutti, Rai ha portato l'Italia ai Mondiali".