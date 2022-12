Qatargate, la moglie di Panzeri ricorre in Cassazione contro l'estradizione in Belgio

I legali di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex europarlamentare socialista Antonio Panzeri, hanno depositato ricorso in Cassazione contro l'estradizione in Belgio della donna arrestata insieme al marito e alla figlia Silvia nell'inchiesta Qatargate lo scorso 9 dicembre. La signora Panzeri si trova attualmente ai domiciliari a Caluso d'Adda (Bergamo) e chiede, tramite il suo avvocato alla Suprema Corte, di valutare anche la compatibilità degli istituti di pena con la detenzione.

Colleoni è accusata insieme alla figlia Silvia di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Sul tema delle "criticità" delle carceri, sollevato dalle difese, si è registrato un contrasto di pronunce di due diverse sezioni della Corte d'Appello di Brescia: quella chiamata a esprimersi sulla madre ha ritenuto di dare il via libera alla consegna senza disporre accertamenti sulle carceri, mentre quella che ha esaminato il caso della figlia, ora ai domiciliari a Milano, ha chiesto al ministero della Giustizia di esprimersi in relazione a quanto segnalato da alcuni report che riferiscono di gravi problemi di sovraffollamento.

Il tema si pone perché le due donne nell'eventuale passaggio dall'Italia al Belgio passerebbero dai domiciliari al carcere. L'udienza per la figlia è fissata al 3 gennaio, mentre sul ricorso della madre si attenderà dunque la decisione della Cassazione