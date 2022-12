Qatargate, "Eva Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella"

Non poteva che cedere alle pressioni degli inquirenti. E' in carcere dal 9 dicembre scorso, dopo che è scoppiato il caso Qatargate. Oggi confessa. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Knack e La Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei “regali” del Qatar.

Prima di confessare, Eva Kaili aveva tentato di negare tutto. Dal carcere di Haren, nella periferia nord-orientale di Bruxelles, aveva rivendicato la sua innocenza e dichiarato: “Non farò la fine di Ifigenia”, non volendo essere sacrificata sull'altare come lo fu Ifigenia nel mito greco. Secondo la ricostruzione del quotidiano francofono, il giorno del blitz che ha portato agli arresti, Kaili sarebbe entrata nel panico quando la polizia ha fermato il suo compagno Francesco Giorgi, che aveva appena lasciato il loro appartamento in rue Wiertz, a poca distanza dal Parlamento europeo. Oltre ad avvertire il padre, fermato poco dopo al Sofitel, un hotel di alta fascia nel cuore del quartiere europeo, mentre tentava di darsi alla fuga con una valigia piena di contanti, l'ex vicepresidente del Pe ha tentato anche di mettersi in contatto con Panzeri e altri due eurodeputati citati nell'inchiesta.