Qatargate, i legali della moglie di Panzeri ricorrono in Cassazione contro l'estradizione

Per la figlia si, per la moglie no: si può sintetizzare così l’esito della richiesta formulata dai legali di Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni, rispettivamente la figlia e la moglie di Antonio Panzeri, tra gli arrestati nell'ambito dell’indagine di Bruxelles su quello che ormai viene indicato da tutti i media come Qatargate. Stamane, infatti, i giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno accolto l'istanza dei legali di Silvia di accertare le condizioni delle carceri in Belgio, prima di concedere l’estradizione (richiesta nell’ambito di un mandato di cattura europeo). Ieri, la stessa istanza non era stata accolta per la moglie dell’ex eurodeputato del Partito democratico: la donna, con la figlia Silvia, è indagata per concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Una decisione, quella di disporre la consegna di Colleoni alle autorità belghe, che ha subito fatto scattare il ricorso dei suoi legali in Cassazione. La moglie di Panzeri resta, quindi, per ora, ai domiciliari in Italia.

Per la figlia Silvia, invece, la valutazione sullo status degli istituti penitenziari belgi è stata posticipata al prossimo 3 gennaio, quando ci sarà una nuova udienza davanti alla Corte d'Appello bresciana. Si prospetta, quindi, un Natale “di attesa” per le famigliari di colui che appare come il “perno” di un’organizzazione a delinquere (così l’hanno definita gli inquirenti), al centro della gestione di flussi di denaro approdati dall’emirato saudita al fine di condizionare l’atteggiamento delle istituzioni europee nei confronti del Paese che ha appena ospitato i Mondiali di calcio. E questa, lo ribadiamo ancora, è la tesi dell’accusa.