Qatargate: Enrico Letta convoca la riunione della commissione nazionale di garanzia

Dopo essersi definiti parte lesa nello scandalo delle inchieste di Bruxelles e in seguito alle notizie riportate dagli organi di stampa sullo sviluppo delle indagini relative alla rete di corruzione che ha agito per condizionare le decisioni del Parlamento europeo, il segretario Enrico Letta ha chiesto alla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico di riunirsi con la massima urgenza.

In una nota de partito democratico spiega che la decisione è stata presa "al fine di assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell’onorabilità della comunità dei democratici e delle democratiche e a tutela degli stessi esponenti chiamati in causa, affinché siano più liberi di esporre le proprie ragioni e fornire i chiarimenti che saranno richiesti dalle autorità inquirenti". "Il Partito Democratico conferma di essere parte lesa in questa vicenda e agirà conseguentemente in tutte le sedi giudiziarie", si legge ancora.

La nota arriva a ridosso delle indiscrezioni dei giornali sulla confessione di Francesco Giorgi, partner dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. Oltre a Giorgi, tra gli italiani coinvolti nell''inchiesta ci sarebbero l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e l’eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino. Ma secondo i media greci potrebbero essere più di 60 gli eurodeputati finiti nell'inchiesta della giustizia belga.