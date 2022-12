Qatargate, oggi udienza in Belgio sulle accuse di corruzione a Eva Kaili, da 11 giorni in carcere

E' attesa per l'udienza di oggi in un tribunale belga, che esaminerà il caso di corruzione in cui è coinvolta l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili.

Il 9 dicembre fu arrestata assieme al suo compagno Francesco Giorgi, la loro residenza fu perquisita in relazione a un'indagine sulle accuse di corruzione nel Parlamento europeo associate allo svolgimento della Coppa del mondo in Qatar, e le attività di "lobbying illecite", a favore della monarchia del Golfo e del Marocco.

Successivamente Kaili è stata sollevata dal suo incarico ed espulsa dal partito politico greco di cui faceva parte.