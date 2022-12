Qatargate. Ue: "Avrampolous chiarisca il suo ruolo nella ong Fight Impunity"

"La Commissione europea ha scritto all'ex commissario Dimitris Avrampolous per chiedere ulteriori informazioni sulle sue attività di post-mandato" nella Ong Fight Impunity, fondata da Antonio Panzeri, attualmente agli arresti in Belgio nell'ambito dell'indagine per sospetta corruzione ad opera di alcuni Paesi terzi, tra cui il Qatar e il Marocco.

"In particolare, abbiamo chiesto informazioni su come abbia rappresentato questa Ong nel periodo dalla data di autorizzazione e la fine del periodo di cooling-off", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in conferenza stampa.

"Abbiamo svolto dei controlli interni riguardo alle attività dell'ex commissario Avramopoulos successive al suo mandato e abbiamo notato che ha visitato diversi commissari" e questi ultimi "hanno descritto gli incontri come brevi visite di cortesia a ex colleghi o alla persona che ha preso il suo posto, Ylva Johansson, o alla sua conoscente di lunga data Stella Kyriakides. In nessuno di questi meeting, da quello che sappiamo, ha rappresentato l'ong" Fight Impunity "per la quale aveva richiesto l'autorizzazione post-mandato" per poter collaborare con l'organizzazione, ha detto ancora Mamer.

Avramopoulos: “Complotto italiano contro di me”

L’ex commissario Ue, Dimitris Avramopoulos, aveva un incarico remunerato - da 60 mila euro l’anno - nella Ong di Antonio Panzeri, Fight Impunity. In una dichiarazione Avramopoulos si è detto “vittima di un complotto italiano”: “Essere parte del comitato insieme a personalità come Federica Mogherini, l’ex deputato francese Bernard Cazeneuve e la senatrice Emma Bonino, è stato per me un onore. Per la mia partecipazione e il compenso, ho chiesto l’approvazione della Commissione europea, che mi è stata data per iscritto dalla presidente von der Leyen”, ha detto.

Secondo Avramopoulos, sarebbe stato tirato in ballo nella vicenda con lo scopo di indebolire la sua candidatura come rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, incarico per cui è in ballo anche l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.