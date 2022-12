Mondiali, Croazia-Marocco: finale terzo-quarto posto con l'amaro in bocca ma tanta voglia di vincere

Mondiali in Qatar, finale terzo-quarto posto tra Croazia e Marocco con un po' di amaro in bocca per entrambe le nazionali, ma con la consapevolezza di avere dato il massimo contro Argentina e Francia nelle semifinali. Dopo lo 0-0 all'esordio del gruppo F, le squadre allenate da Zlatko Dalić e Walid Regragui si ritrovano domani alle 16. L'allenatore dei Leoni dell'Atlante ammette la sua amarezza: "Non nascondo che giocare questa partita mi dà un po' fastidio, tornare in campo dopo una delusione è sempre complicato. Capisco che sia importante finire terzo piuttosto che quarto, ma non siamo arrivati in finale. Volevamo giocare domenica, non domani. Ma ho detto ai miei giocatori che sarà la nostra settima partita in questo mondiale e dobbiamo esserne fieri".



Regragui non sottovaluta la sfida di domani, così come non lo ha fatto quando ha incontrato la squadra di Dalić all'inizio di questi campionati del mondo: "Già allora sapevamo che la Croazia sarebbe stata una delle squadre migliori del mondiale. Molti dicevano che era a fine ciclo visto che aveva pareggiato con noi, ma alla fine entrambe le squadre sono arrivate fino alle semifinali".



La Federcalcio marocchina ha presentato ricorso alla Fifa per due presunti episodi da rigore nella partita contro la Francia. Sotto la lente un intervento di Theo Hernández su Sofiane Boufal al 27' e una trattenuta ai danni di Selim Amallah nel secondo tempo. "La Federazione ha fatto quello che doveva. Non possiamo cambiare il risultato, auguriamo alla Francia buona fortuna per domenica, ma quando ci sono errori arbitrali è bene segnalarli", osserva Regragui.



Diverso lo spirito con cui, almeno apparentemente, affronta la sfida Zlatko Dalić, commissario tecnico della Croazia: "Questa è una grande finale per noi, giochiamo per vincere una medaglia. Abbiamo grande rispetto per il Marocco, una delle sorprese più piacevoli del torneo iridato, che come noi giocherà con la squadra migliore possibile per provare a vincere". Anche se le condizioni dello spogliatoio non sono le più semplici: "Ci sono alcuni giocatori con problemi fisici", spiega il tecnico croato, "Gvardiol ha giocato con infiltrazioni al piede. Per la finale terzo e quarto posto schiererò solamente calciatori che stanno bene e che sono pronti per giocare: faremo di tutto pur di vincere. Farà la differenza arrivare terzi o quarti: noi vogliamo essere quelli che si piazzano al terzo posto".



Tra i giocatori in campo con la Croazia quasi sicuramente non ci sarà Marcelo Brozović. "Non so se giocherà, dipenderà dai suoi muscoli: al momento è un po' dolorante", si limita a dire Dalić. Quasi sicuramente invece il croato si riprenderà in tempo per il 4 gennaio, quando è previsto il big match Inter-Napoli.