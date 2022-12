Rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire e combattere la criminalità organizzata

Professor Musacchio, come valuta l’attuale sistema di giustizia penale europea riguardo alla lotta al crimine organizzato?

Ritengo che uno dei principali obiettivi dell’Unione europea debba essere quello di intensificare la cooperazione internazionale in materia penale come strumento indispensabile per combattere e prevenire la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, il traffico e lo spaccio di stupefacenti, il traffico di esseri e organi umani, la criminalità economico-finanziaria e informatica, il terrorismo. Questi crimini ormai vanno tutti combattuti secondo regole di extraterritorialità. In conformità a tali presupposti la mia valutazione non consente in questo momento storico all’Unione europea di raggiungere la sufficienza.

In che modo occorrerebbe agire?

Penso si debbano sviluppare nuovi programmi e nuove strategie di lotta, preventive e repressive, a livello transfrontaliero. Gli obiettivi di queste azioni devono essere finalizzati a combattere la criminalità organizzata armonizzando la legislazione penale degli Stati membri, migliorando il funzionamento dei sistemi giudiziari e rafforzando lo Stato di diritto. Per ottenere il massimo effetto nella prevenzione e nella repressione al fenomeno della criminalità organizzata le strutture giudiziarie nazionali dovrebbero unire i loro sforzi volti all'attuazione coerente delle strategie più adeguate agli sviluppi nelle nuove mafie.

Secondo la sua esperienza quali sarebbero i vantaggi di una cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata?

Credo sia sufficientemente chiaro che non si possa combattere una criminalità organizzata transnazionale se non con una cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia che superi i confini nazionali. Cooperazione e assistenza giudiziaria in tal senso sono essenziali. Se non si attua un processo di armonizzazione delle specifiche procedure giudiziarie con gli standard comunitari, in grado di assicurare un’efficace cooperazione internazionale, la lotta alle nuove mafie è una guerra perduta in partenza. Sarebbe utilissimo cominciare a stipulare protocolli di cooperazione anche con le Nazioni che non sono ancora Stati membri dell’Unione europea (Albania, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Ucraina).

Quale sarà l'approccio del pubblico ministero europeo all'attuazione della lotta alla criminalità organizzata?

La Procura europea (EPPO) è un organismo indipendente dell'Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i colpevoli di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali le frodi, la corruzione; il riciclaggio. Personalmente credo che la lotta alla criminalità organizzata meriti una struttura ad hoc: la Procura Europea Antimafia. Dovrebbe essere composta dal Procuratore europeo antimafia e da ventotto magistrati denominati procuratori aggiunti che rappresenteranno ciascuno Stato membro. La struttura potrà essere composta altresì da altri ventotto associati scelti tra gli esperti della materia di ciascun Stato membro. Il nuovo Procuratore europeo antimafia dovrebbe esercitare le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole unità antimafia (UA) sui reati commessi dalla criminalità organizzata. Le materie d’interesse sono quelle che rivestono una particolare importanza nel contrasto alla criminalità organizzata e che quindi sono seguite e studiate su tutto il territorio europeo al fine di individuare nuovi filoni investigativi. La Procura europea antimafia, seppur con limiti e possibili difetti, dovrà essere ovviamente un punto di partenza e non di arrivo.

Come vede l’istituzione di una piattaforma europea dove far confluire i dati che riguardano le indagini e i processi per mafia?

Partendo dal presupposto della competenza e della professionalità degli operatori, credo sia un’ottima idea per raggiungere la condivisione di tante indagini tra loro spesso scoordinate. Oggi esiste una piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT). Gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso di rendere questa piattaforma uno strumento permanente nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per far fronte a importanti minacce criminali mediante azioni operative congiunte volte a smantellare le reti criminali, le loro strutture e i loro modelli economici. Questa andrebbe ampliata ed estesa anche a livello internazionale.

Le prossime mosse da fare a livello europeo secondo lei quali dovrebbero essere?

La tutela penale dell’Unione europea dalla criminalità organizzata attuale non può più essere affidata ai soli strumenti sanzionatori degli Stati membri anche perché ciò produrrebbe risultati assolutamente insoddisfacenti, in specie sotto il profilo dell’armonizzazione normativa e delle prassi sanzionatorie. Sarà dunque necessario, in una cornice di contestualità temporale, che la tutela penale si attui mediante norme incriminatrici comuni e sanzioni omogenee, soprattutto, finalizzando tale lavoro a un efficace funzionamento dell’istituenda Procura europea antimafia. Il lavoro da fare quindi dovrebbe incentrarsi su questi obiettivi che appaiono molto ambiziosi, ma sarebbero comunque raggiungibili con un serio impegno comune.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.