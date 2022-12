Rapporto Ecomafie, 8.8 miliardi di "fatturato" nel 2021: cemento e rifiuti al top delle filiere

Un bottino d'oro per le mafie che lucrano su ambiente (rifiuti) e business legati al cemento: 8,8 miliardi il "fatturato" delle organizzazioni criminali nel 2021. Con una media di 84 reati al giorno, ed il 44% degli illeciti, commessi al Sud. E' il quadro a tinte fosche che emerge dal rapporto Ecomafie 2022 di Legambiente, l'associazione lancia l'allarme: "non abbassare guardia con ecocriminali, ora più che mai con i primi finanziamenti del Pnrr".

Ansa Foto di archivio di lavori in un edificio

Diminuiscono i reati, ma aumentano gli arresti

Nel 2021, sono diminuiti i reati contro l'ambiente (-12,3% sul 2020) ma non sono andati sotto i 30mila illeciti (accertati 30.590), registrando una media di quasi 84 reati al giorno (circa 3,5 ogni ora). Crescono invece gli arresti a 368 (+11,9% sul 2020). E quasi il 44% dei reati si concentra nel Sud - in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - mentre a livello provinciale, è Roma la prima per gli ecoreati. Il ciclo illegale del cemento, la "classifica"

Secondo il report, è il ciclo illegale del cemento delle filiere criminali, a guidare la "classifica": con 9.490 reati (il 31% del totale), seguito da quello dei rifiuti (8.473 reati), che registra anche il maggior numero di arresti: 287 (+25,9% rispetto al 2020) e di sequestri (3.745, con +15%). e dai reati contro la fauna (6.215).



(Vigili del fuoco) Foto di archivio dell'incendio nell'impianto rifiuti TMB di Malagrotta, Roma

Il business dei rifiuti

Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti sono state 38 - contro le 27 dell'anno precedente - mentre nei primi sette mesi di quest'anno la cifra è arrivata a quota 17.

I quantitativi di rifiuti sequestrati superano i 2,3 milioni di tonnellate - l'equivalente di 94.537 Tir: e messi su strada - suggeriscono da Legambiente - "uno dietro l'altro formerebbero un serpentone di 1.286 chilometri".

L'associazione segnala poi i 640.195 controlli eseguiti nel settore agroalimentare, ed il fatto che "tra i nuovi interessi delle ecomafie c'è il traffico illecito degli oli vegetali esausti".

L'impennata degli incendi dolosi

Impennata dei reati contro il patrimonio boschivo - 5.385 reati tra incendi colposi, dolosi e generici (+27,2%), con una superficie colpita dalle fiamme di oltre 159mila ettari (+154,8% sul 2020) - e quelli contro il patrimonio culturale, con l'aumento dei furti di opere d'arte che arrivano a quota 603 (+20,4%).



pixabay Prigione Cella Carcere

Il peso della corruzione

Sono stati 59.268 gli illeciti amministrativi nel 2021 (monitorati per la prima volta nel rapporto): con una media di 162 al giorno. A pesare - continua il rapporto - la mano della corruzione.

Con 115 inchieste censite dal 16 settembre 2021 al 31 luglio 2022: 664 persone arrestate, 709 persone denunciate e 199 sequestri. E soprattutto - conclude - "14 comuni sciolti per mafia nel 2021 e sette nel 2022, a cui vanno aggiunti i più recenti Anzio e Nettuno".

Legambiente, "Dati preoccupanti: non abbassare la guardia"

"Il quadro che emerge dalla lettura del nostro Rapporto Ecomafia 2022 continua a essere preoccupante - così Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Legambiente - è fondamentale non abbassare la guardia nei confronti degli ecocriminali: ora più che mai visto che sono stati assegnati i primi finanziamenti dei bandi del Pnrr, e molti altri ne verranno aggiudicati nel prossimo futuro". Secondo l'associazione ambientalista inoltre "il sistema di prevenzione e repressione dei reati descritti nel rapporto, non è stato rafforzato come si sarebbe dovuto fare".



Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images La sede di Strasburgo del Parlamento europeo