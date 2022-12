Ratzinger resta "stabile", continua a concelebrare la messa assistito al Mater Ecclesiae

Sembra quasi che, dopo la paura delle prime ore, quando Papa Francesco, alla fine dell’udienza di mercoledì scorso aveva invitato i fedeli a una “preghiera speciale” per Benedetto XVI poiché “molto ammalato”, ora si sia entrati in una fase di maggiore cautela, all’interno di un quadro sanitario comunque grave. Si mantengono infatti “stazionarie” le condizioni del Papa emerito, 95 anni, assistito dai medici e dalla cerchia ristretta di chi si occupa di lui più da vicino: le quattro Memores Domini, l’infermiere fra Eligio e il segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein.

Lo stato di salute dell’anziano Papa emerito tedesco, considerato “grave” dai sanitari che lo seguono costantemente, non ha subito nelle ultime ore ulteriori peggioramenti, mantenendosi “stabile”. Ratzinger, nella sua camera nel monastero Mater Ecclesiae all’interno del Vaticano, resta vigile e lucido e continua anche a partecipare alla messa.

Nella mattinata di oggi, fonti interne del monastero (che è la residenza di Benedetto XVI dai tempi della sua storica rinuncia al pontificato, ormai quasi dieci anni fa) hanno riferito la relativa stabilità delle condizioni del Papa emerito e del fatto che ha continuato nella sua camera, pur con le difficoltà di un quadro clinico precario, a partecipare alla messa, concelebrandola e indossando semplicemente una leggera stola sopra il camice della degenza.

Tutti aspetti poi confermati nel primo pomeriggio, con una scarna dichiarazione, dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “La scorsa notte il Papa emerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella sua camera. Allo stato attuale la sua condizione è stazionaria”, ha affermato il portavoce vaticano. Intanto nel silenzio del Mater Ecclesiae, sia mons. Gaenswein, tornato frettolosamente dalla Germania nei giorni scorsi, sia le quattro Memores Domini che curano la casa, e l'infermiere fra Eligio, continuano a costituire intorno a Ratzinger, tenuto sotto costante controllo medico, un cordone di sicurezza e ininterrotta assistenza.

Testimonianze di preghiera per il Papa emerito, di vicinanza e affetto da parte della comunità di fedeli e delle personalità cattoliche, e non solo, arrivano da giorni da tutto il mondo. Gruppi di preghiera o singoli fedeli si raccolgono anche in Piazza San Pietro. Momenti collettivi sono programmati in centinaia di parrocchie, anche con cartelli esterni che invitano a pregare per Benedetto XVI. In particolare, a Roma, si celebra la messa a San Giovanni in Laterano per accompagnare il Papa emerito “nel momento della sofferenza, invocando il Signore perché lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza”.

E anche su Twitter si moltiplicano i messaggi in sostegno, con citazioni del suo alto magistero: l'hashtag #BenedettoXVI è diventato in questi giorni il primo nella lista di quelli di tendenza, seguito da #PapaFrancesco e #Ratzinger. Non sono mancati comunque anche gli haters, che non hanno perso occasione per esprimere brutalmente giudizi di critica e disprezzo nei confronti del 95enne Papa emerito.