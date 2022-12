Pnrr, Fitto: "Raggiunti tutti i 55 obiettivi del secondo semestre"

Alla data odierna risultano raggiunti tutti i 55 obiettivi previsti per l'attuazione del Recovery Plan entro il 31 dicembre, alla data di insediamento del governo ne risultavano conseguiti 25. E' quanto si legge nella nota del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e Pnrr Raffaele Fitto. "In poco più di 60 giorni sono stati adottati 30 provvedimenti: 2 decreti legislativi (adottati i pareri delle Camere e della Conferenza Stato-Regioni e Unificata), 12 decreti ministeriali; 3interventi normativi in Legge di Bilancio".