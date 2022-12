Regali di Natale: ecco la Rolls-Royce da 400mila dollari che Ronaldo ha ricevuto da Georgina

Questa non è la prima Rolls per Ronaldo. Nei suoi garage ci sono parcheggiate anche automobili Ferrari, McLaren, Lamborghini, Aston Martin e Bugatti.

Intanto gli appassionati di calcio attendono di sapere se andrà in porto il contratto con il club arabo dell'Al Nassr. "Il futuro sarà svelato al momento opportuno. Attendiamo, non sono autorizzato a parlare di una trattativa così grossa", si è limitato a dire il direttore sportivo del club, Marcelo Salazar. Le ultime indiscrezioni parlano di un accordo da un miliardo di euro per i prossimi 8 anni, di cui tre da giocatore e i restanti cinque come ambassador della candidatura ai Mondiali dell'Arabia Saudita.