Reporter senza frontiere: 2022 incarcerati 433 giornalisti nel mondo, 40 in più rispetto al 2021

“Dietro i numeri ci sono i volti, le personalità, il talento e l'impegno di chi ha pagato con la vita la raccolta di informazioni, la ricerca della verità e la passione per il giornalismo. Nelle sue continue ricerche RSF ha continuato a documentare la violenza ingiustificabile che ha preso di mira specificamente i lavoratori dei media. La fine di quest'anno è un momento opportuno per rendere loro omaggio e per fare appello al pieno rispetto della sicurezza dei giornalisti ovunque essi lavorino e testimonino le realtà del mondo.” Christophe Deloire Segretario Generale di RSF

La libertà di stampa è in pericolo secondo Reporter senza frontiere Nel suo rapporto annuale sulla libertà di stampa, RSF spiega che il numero di giornalisti incarcerati nel mondo ha raggiunto un nuovo record: 533 , circa 40 in più rispetto al 2021. Otto giornalisti sono morti quest'anno nel contesto della guerra in Ucraina .

Il pericolo in cifre

Nel 2022, 65 giornalisti sono stati trattenuti in ostaggio, 49 sono scomparsi e 58 hanno perso la vita. Un terzo del numero complessivo delle vittime si trovava in Siria e in Iraq, che dominano la classifica dei Paesi più pericolosi per la professione, con un totale di 578 morti in vent'anni. La Cina è invece il Paese con il più grande numero di giornalisti incarcerati al mondo. Attualmente, sono 110, tra cui Huang Xueqin, un giornalista freelance che si è occupato di corruzione, inquinamento industriale e molestie nei confronti delle donne. Segno anche di una forte repressione, la Repubblica islamica dell'Iran, con 47 detenuti, che è diventata il terzo più grande carceriere di giornalisti al mondo appena un mese dopo l'inizio delle massicce proteste. Tra le prime giornaliste arrestate Nilufar Hamedi ed Elahe Mohammadi, che avevano contribuito ad attirare l'attenzione sulla morte della giovane curda iraniana Mahsa Amini. Ora rischiano la pena di morte.

La Russia resta il Paese europeo con il maggior numero di giornalisti uccisi negli ultimi vent'anni, 25 esattamente, denuncia Reporter senza frontiere, ricordando l'emblematico omicidio di Anna Politkovskaja il 7 ottobre 2006. Gli uomini rappresentano più del 95% dei decessi. Dal 2012, 52 giornaliste sono state uccise, in relazione alle loro inchieste sui diritti delle donne. Negli ultimi due decenni, gli anni più "neri" risalgono al 2012 e al 2013, con "rispettivamente 144 e 142 omicidi di giornalisti, in particolare a causa del conflitto in Siria", sottolinea l'organizzazione di difesa della libertà di stampa. Questi picchi mortali sono stati seguiti "da una tregua progressiva, poi da cifre storicamente basse a partire dal 2019". Numerose vittime in "zone di pace". Oltre il 60% dei giornalisti uccisi sono morti in Paesi considerati in pace. Undici nel Messico - quasi il 20% del numero complessivo di giornalisti uccisi in tutto il mondo. A livello mondiale, se la copertura dei conflitti armati spiega molti decessi, negli ultimi vent'anni ci sono stati "più giornalisti uccisi in 'zone di pace' che in 'zone di guerra' a causa delle loro indagini sul crimine organizzato e la corruzione". Quasi la metà dei giornalisti uccisi nel 2022 si concentra nel continente americano (Messico, Brasile, Colombia, Honduras...), che risulta così il continente "più pericoloso per i media", secondo RSF.

Dal 1995, Reporters sans frontières (RSF) compila report annuale di violenze e abusi contro i giornalisti sulla base di dati precisi raccolti dal 1° gennaio al 1° dicembre dell'anno in questione. I dati di riepilogo 2022 includono giornalisti professionisti, giornalisti non professionisti e operatori dei media. RSF raccoglie informazioni dettagliate che le consentono di affermare con certezza o con molta fiducia che l'arresto, il rapimento, la scomparsa o la morte di ciascun giornalista è stato un risultato diretto del loro lavoro giornalistico.