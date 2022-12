Ripartenza positiva per le Borse

Riapertura in positivo per i listini europei dopo la breve pausa natalizia. Solo Londra e' ancora chiusa per festività. Le altre tutte con guadagni di mezzo punto circa, la migliore Parigi che viaggia invece intorno al punto di guadagno.

Un ottimismo che arriva dalle borse asiatiche. I listini cinesi sono trascinati dalla notizia che il governo di pechino abolirà le quarantene per chi entra nel paese dopo l'8 gennaio. C'è ottimismo a Pechino anche su un prossimo calo dell'ondata di contagi covid.

Ottimismo che ha contagiato la borsa giapponese che impone il tampone a chi arriva dalla Cina ma al contempo spera in un ritorno dei turisti cinesi

Buone notizie dal gas che continua nella sua discesa, arrivato ai minimi dallo scorso febbraio dopo l'accordo sul tetto al prezzo, ma anche perchè gli stoccaggi sono ancora pieni all'84 per cento grazie alle temperature sopra la media che hanno portto risparmi del 17 per cento sui consumi. Inoltre la turchia ha annunciato la scoperta di un maxi giacimento nel Mar Nero

Sale leggermente il petrolio, il Brent è a 85 dollari al barile per il timore dei danni dovuti alle tempeste invernali negli Stati Uniti.