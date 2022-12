Risale il prezzo del gas, Borse europee poco mosse

Dopo una mattinata ancora in netto calo, quando era arrivato a toccare i 76 euro al megawattora, in questa fase risale leggermente il prezzo del gas naturale alla Borsa di Amsterdam, risalendo vicino a quota 85 euro. Inversione di tendenza anche per il prezzo del petrolio, con il Brent che dopo diverse sedute di aumento oggi ripiega e torna sotto gli 84 dollari al barile.

Tutto questo in una giornata decisamente tranquilla per i mercati. Si muovono intorno alla parità i principali listini europei con la sola eccezione di Londra, che riapre oggi dopo lo stop natalizio e recupera a +0,8%. Tra i settori, penalizzato dall'incertezza sui prezzi energetici quello delle utilities, con l'indice settoriale a Piazza Affari in calo dello 0,76%.

Poco mossi, ma tutti con il segno più, i listini americani, che guadagnano tra lo 0, 16 e lo 0,26%. Da segnalare il netto rimbalzo di Tesla, che dopo aver perso l'11% ieri oggi sale del 4,7%.