Regali di Natale: rischio sicurezza per pasta modellabile e altri giochi per bambini

Sono stati riportati sul sito del Ministero della Salute tre allarmi dei consumatori dovuti alla presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di legge, come ftalati e boro, in vasetti di pasta modellabile, in un tavolino multiattività e in un ferro da stiro in plastica. Notificati oggi, gli allarmi sono accompagnati dalla disposizione di divieto di vendita, ritiro e richiamo su tutto il territorio nazionale.

Il primo allarme riguarda la presenza del minerale boro in eccesso rispetto alla direttiva dell'Istituto italiano sicurezza giocattoli nella pasta modellabile leggera “skumvoks light clay”, prodotta in Cina e venduta da Tiger Italia, che ha ritirato il prodotto dagli scaffali a seguito della disposizione del Ministero Salute.

Il secondo e il terzo allarme riguardano il tavolino multiattività Primi giochi della marca Ronchi Supertoys e il ferro da stiro con luci e suoni “Amore” della marca Apel Plastik: entrambi sono stati prodotti in Cina e, come si legge sulla notifica, è stato rilevato un "rischio chimico" dovuto alla presenza di ftalati. Queste sostanze chimiche derivate dal petrolio infatti, sono state vietate nei giochi per bambini grazie al regolamento europeo per le sostanze chimiche Reach (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals), in quanto in grado di interferire con il metabolismo e il sistema endocrino.