Rita Levi Montalcini, a 10 anni dalla scomparsa rivive il genio

Il 30 dicembre prossimo saranno 10 anni dalla scomparsa di Rita Levi-Montalcini. La Fondazione Ebri Rita Levi Montalcini, da lei creata, promuove due manifestazioni per ricordare la preziosa eredità culturale e scientifica che ci ha lasciato. L'opera della scienziata prosegue e arriva fino ad oggi attraverso gli insegnamenti sulla promozione del ruolo delle donne nella società e sullo sviluppo della ricerca per gli studi sul cervello.

Sostenere la ricerca di base sul cervello è fondamentale per affrontare le terribili malattie neurodegenerative che affliggono la collettività e che ancora non hanno cure adeguate. La soluzione si potrà trovare soltanto sostenendo la ricerca scientifica. L'Italia ha le competenze per essere in prima linea in questa sfida.

“C’è da parte del Governo tutto l’impegno ad aiutare la ricerca” e “darle tutti i mezzi possibili” ha affermato il ministro per l’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, in apertura del convegno per ricordare la vita e l’impegno profuso a favore della ricerca e del progresso della scienza organizzato questa mattina in Senato dall’Istituto europeo per le ricerche sul cervello (Ebri) e dall’Accademia dei XL, per iniziativa della senatrice Elena Cattaneo.

È un ricordo commosso quello di Antonino Cattaneo, presidente della Fondazione Ebri: “Ricordo ancora quando, ragazzo entusiasta, mi presentai a lei, con i miei appunti e lei non solo mi aprì le porte, ma stette a lungo ad ascoltarmi”.

Credeva nei giovani, nelle scintille e nelle idee che animano progetti più ambiziosi Rita Levi Montalcini. "In questa giornata ricordiamo un gigante", ha osservato Cattaneo. "Rita Levi Montalcini ha dato un contributo essenziale alla nostra comprensione del cervello. Riferendosi alla complessa rete di connessioni, la rappresentava - ha aggiunto -come una giungla in cui addentarsi e nella quale avrebbe cercato di mettere ordine, ed è quello che è successo. La sua scoperta del fattore di crescita delle cellule nervose, l'Ngf, è stata una guida fondamentale per capire come si costruisce il cervello e come si modifica nella vita adulta".

“L’Italia ha bisogno della ricerca per crescere e per essere competitiva” ha aggiunto il presidente della Fondazione Ebri, auspicando la possibilità di accedere ai bandi per i finanziamenti pubblici per la ricerca anche per l’Istituto Europeo per le ricerche sul cervello. “Nonostante i nostri ricercatori lavorino su temi con un forte impatto sulla società, come Alzheimer, malattie neurodegenerative e malattie rare, l’Ebri è una fondazione privata e come tale non può accedere ai bandi pubblici per la ricerca” ha spiegato, “chiediamo accesso alla competizione, con la possibilità di partecipare ai bandi anche in Italia, così come i nostri ricercatori partecipano a bandi europei e internazionali”. “Oggi una delle sfide più innovative su cui si sta concentrando la ricerca sul cervello, proseguendo sulla strada aperta da Rita Levi Montalcini, è indagare sulla coscienza” ha concluso Cattaneo.

Pietro Calissano, co-fondatore della Fondazione Ebri, è stato collaboratore di Rita Levi Montalcini, per oltre 40 anni, fino alla sua scomparsa. Ha ricordato l’impegno, la forza e la determinazione della donna e della scienziata. “L’incontro con la Montalcini? È uno di quelli che lascia il segno e che continua a vivere”.

La forza e il coraggio ma anche la genialità, l’intuizione, la figura scientifica e pubblica di Rita Levi Montalcini sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la vita della scienziata che ha scelto e “messo al primo posto lo studio la conoscenza, contro tutto e tutti ha portato avanti le sue idee” ha ricordato la senatrice a vita Elena Cattaneo. Dalla casa di Torino, agli esperimenti prima condotti in una camera da letto e poi in un laboratorio sperimentale… nella semplicità vengono perseguiti gli obiettivi più ambiziosi. “Oggi celebriamo anche la Rita di dopo, la sua eredità - ha ricordato. A proposito delle difficoltà una volta affermò: io me le sono sempre scrollate di dosso come acqua sulle ali di un’anatra. Dobbiamo fare tesoro di questa affermazione perché ogni epoca ha le sue difficoltà, l’importante è focalizzarci non sui problemi ma sulle soluzioni”.