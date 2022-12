Roberto Benigni in Vaticano da Papa Francesco

Abbracci e sorrisi tra Papa Francesco e Roberto Benigni stamane in aula Paolo VI in Vaticano dove il Santo Padre ha ricevuto, prima dell'Udienza Generale, Roberto Benigni. Lo rende noto un tweet di Vatican News.

Non solo affetto, tra Bergoglio e il comico toscano vi è una consolidata collaborazione. Lo scorso anno a Pasqua, Papa Francesco introdusse "Volti dei Vangeli", un programma realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e i Musei Vaticani, nel quale l'attore e regista premio Oscar per "La vita è bella" spiegava i

Vangeli.

Un altro aneddoto racconta di una telefonata avvenuta in occasione de I dieci comandamenti andati in onda su Rai1 nel 2014, che Benigni raccontò dopo la messa in onda della prima puntata: Bergoglio gli telefonò a casa alle 8 del mattino e gli risposero di richiamare, che Benigni dormiva. “E lui - raccontò - ha richiamato. E mi ha detto: ”Ma tu lo sai il bene che fai?". E io gli ho risposto: 'Io? Ma è lei fa il bene".

Il programma segnò il 33% di share e fu un successo per Rai1. Dopo nel 2020 un altro successo col Cantico dei cantici.