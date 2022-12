Roma, motorino si schianta contro un camion: morti due ragazzi di 18 anni

L'autista del mezzo è stato il primo a fermarsi per prestare i primi soccorsi.

Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale: per uno dei due passeggeri non c’è stato nulla da fare. L’altro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Tor Vergata, dove però è morto poco dopo.

Trasportato in ospedale anche l’autista del camion che non sarebbe in pericolo di vita.